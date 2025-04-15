Kabine Toplantısı’nda önemli konular ele alındı

KABİNE TOPLANTISI’NDA KONUŞULAN KRİTİK KONULAR

15 Nisan 2025 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan Kabine Toplantısı’nda Türkiye’nin iç ve dış politikasıyla ilgili önemli meseleler ele alındı. Toplantı saat 15.24’te başladı ve gündemde Gazze ve Suriye’deki son gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar ve enflasyon mücadelesi gibi kritik konular yer aldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ATAMA TALEBİ

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30 bin öğretmen ataması talebi de değerlendirildi. Bakanlıklar arasında bu konuda bir uzlaşma sağlandığı bildirildi. Atama takvimi ve detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Ayrıca, İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısının ardından PKK’nın ateşkes ilan etmesi fakat henüz silah bırakma konusunda net bir adım atmaması üzerine güvenlik dengeleri de ele alındı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmelerin yansımaları da incelendi. Bunun yanı sıra, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki güncel durum önemli gündem maddelerinden biriydi. Ukrayna-Rusya savaşı ve Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden yapılandırılması da toplantıda dikkat çeken konular arasında yer aldı.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE İBB SORUŞTURMALARI

Toplantıda, ekonomide mevcut durum, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları gibi maddeler de değerlendirildi. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine etkileri ve bu konuda alınabilecek önlemler de gündeme getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmalar üzerinde duruldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması ve terörle bağlantılı suçlamalarda tutuksuz yargılanma kararı ile ilgili sürecin hukuki ve güvenlik boyutları toplantıda değerlendirildi.