Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bakan Kasapoğlu, KYK borçları için kabine toplantısını işaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçları için kabine toplantısını işaret etti.

Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri araştırılıyor. En son kabine toplantısı 27 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. KYK borçları ile ilgili Bakan Kasapoğlu, kabine toplantısını işaret etti. Gözler kabine toplantısına çevrildi.

Kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Ancak 9 günlük idari izin nedeniyle 18 Temmuz tarihine kadar kabine toplantısının yapılması beklenmiyor. 18 Temmuz tarihinde gelişmelerin belli olması bekleniyor. Kabine toplantısının tam tarihi açıklandığı zaman haberde yer alacak.