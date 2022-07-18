Kabine toplantısı sonrası Erdoğan’dan açıklama

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıldönümüydü. Milletimiz tarafından akamete uğratılan 15 Temmuz ihanetinin nesiller boyu hatırlanmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği şu dönemde birliğimize sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi hakettiği yere getireceğiz. Türkiye’nin tökezlemesini, Türk milletinin pes etmesini işte bu şekilde vereceğiz.

NATO Madrid zirvesinde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği ile ilgili şartlarımız için gerekli adım atılmazsa süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim Türkiye olarak bu duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.