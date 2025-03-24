Kabine Toplantısında Dikkat Çeken Gündem Maddeleri

YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMASI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanları ve yöneticilerin arasındaki “yolsuzluk ve terör” soruşturmasındaki hukuki süreç dikkatle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün bu yargı sürecine dikkat çekmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Sokağa çıkın” çağrısına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır” diyerek sert bir yanıt verdi. Meselenin bugün hukuki ve asayiş yönüyle Kabine toplantısında ele alınması öngörülüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Kabine’de ayrıca “Terörsüz Türkiye” süreci de ele alınacak konular arasında yer alıyor. İmralı’dan terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının sonuçları ve “Terörsüz Türkiye” için atılan ya da atılması planlanan adımlar değerlendirilmekte. Terör örgütünün ne zaman kongre toplayacağı, silah bırakma süreci ve PYD/YPG’nin bu aşamadaki durumu gibi meselelerin detayları üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

SURİYE VE GAZZE GÜNDEMDE

Kabine’nin diğer önemli gündem maddesi ise Suriye’deki gelişmeler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın 13 Mart’taki Şam ziyaretinin yankıları değerlendirilecek. Ayrıca, SDG ve Şam yönetimi arasındaki ‘entegrasyon mutabakatı’nın uygulanması ve atılması gereken adımlar da gündeme gelecek. İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozmasının ardından patlak veren insani kriz de Kabine toplantısında tartışılacak.

EKONOMİK GELİŞMELER DE GÖRÜŞÜLECEK

Ukrayna-Rusya savaşı ve Avrupa’nın güvenlik yapılanmasındaki değişiklikler de detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele konuları da Kabine toplantısının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.