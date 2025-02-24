Kabine Toplantısında Gündem Ekonomi ve Dış Politika

TOPLANTI DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu toplantı, saat 15.55’te başladı. AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin tamamlanmasının ardından Kabine ilk defa bir araya geliyor. Toplantıda, ekonomideki gelişmeler, Suriye ve Gazze’deki durumlar ile Ukrayna-Rusya savaşı üzerine bilgiler değerlendirilecek.

EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri ekonomik gelişmeler olacak. Enflasyondaki düşüş sürecinin yanı sıra, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ekonomiye etkileri de masaya yatırılacak. Ekonomik verilerin tartışılması bekleniyor.

SURİYE’DEKİ DURUM

Kabine toplantısında, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantıları hakkında da görüşmeler yapılacak. İmralı süreci sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusunun gündeme geleceği, bununla beraber süreçte yaşananların değerlendirileceği bildirildi.

GAZZE’DE DEĞERLENDİRİLMELER

Gazze’de devam eden ateşkes süreci ile ikinci aşamasının yanı sıra, ABD Başkanı Trump’ın Gazze ile ilgili açıklamaları da Kabine’nin gündeminde olacak. Bu konular üzerinde durulması bekleniyor.

UKRAYNA-RUSYA İLİŞKİLERİ

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin Türkiye ziyaretinin yanı sıra, Riyad’da ABD ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek. Türkiye’nin bu süreçteki rolü ve olası barış görüşmeleri ile ilgili konuların da gündeme geleceği belirtiliyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.