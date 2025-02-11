Kabine Toplantısında Meclis Takvimi Masaya Yatırılacak

ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Kabine Toplantısı’nda, çalışma hayatında yapılacak düzenlemeler için Meclis takvimi gözden geçirilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine dair kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin ardından Genel Kurul sürecine geçeceği bilgisi veriliyor. Yapılacak düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik imkanı sağlanacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere yönelik kadro düzenlemesiyle ilgili adımlar da hızla ilerliyor. AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Taslağa göre, 400 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya alınması hedefleniyor. Kadroya geçen bu personeller, 1 yıl boyunca aday memur olarak çalışacak.

YEDİNCİ YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI

Kabine Toplantısı’nda ele alınacak bir diğer önemli konu ise yedinci yargı paketidir. İlgili düzenlemeyle birlikte ‘çat kapı’ haciz işlemi ortadan kalkacak. Uyuşturucu bağımlılığı suçlularının tedavisi amacıyla özel cezaevleri kurulması da planlanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kabine toplantısındaki sunumunun ardından söz konusu paket, Meclis’e sevk edilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nda ayrıca enflasyonla mücadele yöntemleri de ele alınacak. Enflasyon oranındaki düşüşün sürdürülebilmesi için gerekli yol haritası belirlenecek. Bunun yanı sıra, terörle mücadele, enerji güvenliği alanında atılan adımlar ve dış politikadaki son gelişmeler de toplantının gündeminde yer alıyor.