Kabine Üyeleri, Özel’e Saldırıyı Kınadı

ANMA TÖRENİ SONRASI SALDIRI KINANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen anma töreninin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasimizde ve siyaset kurumunda şiddetin yeri yoktur.” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİ KABUL ETMEMEK GEREKEN BİR KONU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddetin her türüne ilkesel olarak karşı durmalıyız. Siyaset sahnesinde ve toplumumuzun hiçbir yerinde görmek istemediğimiz görüntülere sebep olanların hukuk önünde hesap vermesini temenni ediyorum.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

ŞİDDET, DEMOKRASİYİ DENGESİZLEŞTİRİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” şeklindeki açıklamasında, şiddetin tehlikesine dikkat çekti.

HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİ TEMENNİSİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren saldırganın hukuk önünde hesap vermesini ve siyaset kurumlarına yönelik saldırıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum.” ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da CHP Genel Başkanı Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, “Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplumsal huzuru hedef alan bu tür saldırılar başta olmak üzere, şiddetin her türlüsü asla kabul edilemez.” diye belirtti.