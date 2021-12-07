Kabine yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, döviz kurundaki hareketliliği, stokçularla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Kabine, ağırlıklı olarak ekonomi gündemi ile toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

Yeni asgari ücret gündemde

Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine’nin gündemde olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak iyileştirme de toplantıda ele alınacak.

“Omicron varyantı” ile ilgili tedbirler masada olacak

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye’de henüz görülmeyen “omicron varyantı” ile ilgili tedbirler masada olacak.

Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.