KABİP, Gazze İçin Hayır Çarşısı Açtı

STK’LARDA KADIN BİRLİĞİ PLATFORMU ÖNCÜLÜĞÜ

Başkentte, STK’larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) öncülüğünde kurulan “Hayır Çarşısı”ndan elde edilecek gelir, Gazze’deki kadın ve çocuklara bağışlanacak. 30 sivil toplum kuruluşunun kadın başkanları ve temsilcilerinin destek verdiği 3. Geleneksel Geri Dönüşüm Hayır Çarşısı, Hamamönü’nde hayata geçirildi. Çarşıda, çeşitli kıyafetler, el işleri, yemekler ve tatlılar gibi birçok ürün sergilendi ve satışa sunuldu.

ADALLET ÇAĞRISI GETİRİYOR

KABİP Başkanı Gülfidan Şüheda Çalışkan, Hayır Çarşısı ile mazlumların sesi olduklarını vurguladı ve “susan dünyanın ortasında bir adalet çağrısı yükselttiklerini” belirtti. Çalışkan, Gazze’de yaşanan insani krizin aylardır devam ettiğini ifade ederek, “Açılışını yaptığımız bu Hayır Çarşısı sadece bir yardım etkinliği değil, vicdanların harekete geçtiği bir zemin” dedi. “Burada yapılan her satış, Gazze’de bir annenin duası, bir çocuğun umudu olacak. Çocuk katili terörist İsrail’i hep birlikte bir daha lanetlemek için buradayız” şeklinde konuştu.

GELİRLER DOĞRUDAN GAZZE’YE ULAŞACAK

Çalışkan, zulme ve haksızlığa karşı herkesin mutlaka yapabileceği bir şey olduğunu, “Platform olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da her zaman hem ülkemiz hem de gönül coğrafyamız yararına faaliyetler ve projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu çarşıdan elde edilecek tüm gelir, hiçbir aracı olmadan doğrudan Gazze’deki kadın ve çocuklara ulaştırılacaktır” ifadeleriyle dile getirdi.

Hayır Çarşısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, hayırseverler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi ve yarına kadar kapılarını açık tutacak.