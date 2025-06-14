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Kablo Hırsızlığı Nedeniyle Beş Kişi Tutuklandı

AFYONKARAHİSAR’DA KABLO HIRSIZLIĞI SUÇLAMASIYLA TUTUKLAMA

Afyonkarahisar’da kablo hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikadan kablo ve çeşitli malzemelerin çalınması üzerine hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası kayıtları incelendikten sonra, kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SONUCUNDA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemede yapılan işlemler sonucunda, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, hırsızlık olaylarının önlenmesi adına emniyet güçlerinin çalışmalarının ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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