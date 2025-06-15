Kabotaj Ücretleri Yükseltiliyor, 5,83 Dolar

ALTIN FRANK DEĞERİ ARTACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından uğraksız geçen gemiler için alınan ücretlerin hesaplamasında temel alınan altın frank değerinin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara çıkacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan altın frank değerinin, gemilerin net tonları üzerinden hesaplandığını belirtti. 1 Temmuz 2025 itibarıyla bu değerin geçen yıla göre yüzde 15 artırılarak 5,83 ABD doları olacağını ifade etti.

GEMİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ YÜKSELECEK

Bakan Uraloğlu, bu güncellemenin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü aşaması olduğunu belirtti. “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan altın frank değerini Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar ile her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile 2022 öncesine göre tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedellerini ABD doları cinsinden 7,2 kat yükseltmiş olacağız” şeklinde konuştu.

DENİZ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE EMNİYETİ

Revize edilen altın frank değeri ile maliyetlerin daha adil bir şekilde yansıtılacağını belirten Uraloğlu, bu artışın Türk boğazlarında sundukları kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. “Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk boğazlarımızda deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz” dedi.

TÜRK BOĞAZLARINDAN YÜKSEK TAH SILAT

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, belirtilen ücretlere tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Bu rakam, Türk boğazlarının yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor. Önceki gibi, bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun olarak korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye ekledi.