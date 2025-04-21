Kaburga Çıkarma Ameliyatı, Bel İnceltilir

VÜCUT HATLARINDAKİ ÖNEMLİ BÖLGE DAHA ESTETİK GÖRÜNÜM İÇİN GEREKEN BİR KONU

Göğüs ve bel bölgesi, bireylerin vücut hatları açısından büyük bir önem taşır. Bu bölgelerde oluşan kalınlaşma ve uyumsuzluk, tüm bedenin estetik görünümünü olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle kaburga çıkarma ameliyatı, bahsedilen estetik sorunları gidermek amacıyla sıklıkla tercih ediliyor.

KABURGA ÇIKARMA AMELİYATI NEDİR?

Kaburga çıkarma ameliyatı, göğüs bölgesinin alt kısmında yer alan 11. ve 12. kaburgaların yeniden konumlandırılması işlemi olarak tanımlanabilir. Bu operasyon, bel bölgesine ince bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Önemle belirtmek gerekir ki, bu işlem sırasında kaburgalar alınmıyor; sadece göğüs yüksekliğinin azaltılması ve belin uzun, ince bir görünüm kazanması için yeniden konumlandırılıyor. Yani, kaburga kemiklerinin cerrahi yollarla kesilerek çıkarılması gerekmiyor. Ameliyat, genel anestezi altında yapılıyor.

AMELİYATIN AMAÇLARI

Bu estetik ameliyatın birkaç temel amacı bulunuyor: göğüs bölgesinin uzunluğunu azaltmak, bel bölgesinin uzunluğunu arttırmak, ince ve uzun bir bel görünümü elde etmek ve bel ile göğüs bölgesi arasında estetik bir denge kurmaktır. Kaburga aldırma estetik ameliyatı fiyatları, uygulanan işleme bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.