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Kaçak Akaryakıt Üretimi, 1 Gözaltı

KAÇAK AKARYAKIT ÜRETİMİ BELİRLENDİ

Adana’da bir asfalt üretim tesisinde gerçekleştirilen operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü.

OPERASYONUN DETAYLARI Açıklandı

Ekipler, Sarıçam ilçesinde bulunan bir asfalt üretim tesisini tespit etti ve bu adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve atık yağların kimyasal işlemlerden geçirildiği belirlenerek kaçak akaryakıt üretiminin yapıldığı ortaya çıkarıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME SAYISI

Tesis içinde yürütülen inceleme ve arama sonucunda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

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