Kaçak Akaryakıt Ve Parça Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İzmir’de gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 42 milyon TL olan 30 bin 613 oto yedek parçası ile 14 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Bu operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda çalışan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen kaçak akaryakıt ve oto yedek parçalarının piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlandığına dair bilgi aldı.

OPERASYON DETAYLARI VE YERLERİ

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonrasında, ekipler, önceki gün Bayraklı ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 depo ve 1 iş yeri hedef alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda oto yedek parçası ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında hukuki süreç başlatıldı.