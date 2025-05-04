Kaçak Alkol Operasyonunda 1 Ton Ele Geçirildi

YAKALANAN KAÇAK ETİL ALKOL MİKTARI

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 1 ton etil alkol ele geçiriliyor. Bu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticaretini önlemek amacıyla şüpheli araçlara yönelik uygulama yapıyor.

DURDURULAN ARAÇTAN İKİNCİ BULGULAR

Yapılan çalışmada durdurulan bir araçta gerçekleştirilen kontroller sonucunda, yakıt katkısı olarak kullanılan bidonlarda gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçiriliyor. Ele geçirilen etil alkolden yaklaşık 2500 litre sahte alkol üretilebileceği değerlendiriliyor.

VERGİ KAYBI ÖNLEMEK

Operasyon sırasında yaklaşık 1 milyon lira tutarında vergi kaybının önüne geçildiği vurgulanıyor. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildiriliyor.