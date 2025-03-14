Haberler

Kaçak Avlanan 8 Kişiye Cezai Yaptırım

KAÇAK AVCILIK OPERASYONU

Iğdır’da jandarma ekipleri, kaçak avcılık yapan 8 kişiyi 15 kınalı keklik ile yakaladı. Yakalanan şüphelilere, toplamda 402 bin 825 lira ceza kesildi. Iğdır genelinde gerçekleştiren saha denetimlerinde, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personeli, yasa dışı yöntemler kullanarak avlanan bu kişileri tespit etti.

CEZALAR VE REHABİLİTASYON

Denetimlerde, bu 8 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği toplam 402 bin 825 Türk Lirası tutarında ceza uygulandı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, canlı olarak yakalanan 15 kınalı keklik, rehabilitasyon işlemleri sona erdikten sonra doğaya salındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Balıkesir’de Tek Kişilik Protesto Arbedesi

Balıkesir'de bir kişi, toplu taşıma merkezinde siyasi partilere hakaret ederek protesto düzenledi. Bu durum, çevredekiler arasında kısa bir gerginliğe neden oldu.
Haberler

Otizmli Çocuğu Darbeden Şahsa Hapis Cezası

Datça'da otizmli çocuğunu darbeden babanın ev arkadaşı 7,5 ay hapis cezasına mahkum edildi. Anne, adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.