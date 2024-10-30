“Kaçak Cezaevi Firarisi Balkon Sıçrayarak Yakalandı”

KAÇIŞ VE YAKALAMA ANLARI

‘Çocuk istismarı’ suçundan 18 yıl 6 ay ceza alarak Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Nevzat Özkaya, 25 Ekim’de tedavi amaçlı gittiği hastaneden kaçtı. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası polis, geniş bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Özkaya’nın Yakutiye ilçesinde birlikte yaşadığı kadının evinde olduğu belirlendi.

BACAK BURKULMASI VE KAÇIŞ

Polisin geldiğini gören Özkaya, 3 katlı binanın en üst katındaki sevgilisinin evinin balkonundan atlayarak kaçtı. Atlarken sağ ayak bileğini burkan Özkaya, yandaki binaya girdi. Polis, etrafını sardığı binada Özkaya’yı sıkıştırdı ve bitişikteki evin çatı katında saklanan Özkaya yakalandı.

GÖRÜNTÜLER VE TEPKİLER

Polis yardımıyla binadan aksayarak ve bir ayakkabısı elinde çıkan Nevzat Özkaya’nın birlikte yaşadığı kadın, evin balkonundan görüntü çeken gazetecilere tepkisini gösterdi. Polisin omuzlarından tutarak yürüdüğü Özkaya, “Ne mutlu Türk’üm” diye bağırarak bindirildiği polis otosu ile hastaneye, oradan da cezaevine götürüldü. (DHA)