Kaçak Elektrikle Mücadele Devam Ediyor

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEDE CİDDİ TEHDİTLER

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaçak elektrikle mücadele eden Dicle Elektrik, sahada yaptığı çalışmalarda can ve mal güvenliğini tehdit eden olaylarla karşılaşıyor. Şırnak’ta görevli bir elektrik personeli, taşlı saldırıya uğrayarak yaralanırken, Şanlıurfa’da kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan bir birey elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Haliliye ilçesinde kaçak bağlantı gerçekleştirmeye çalışan ve elektrikçilik yaptığı belirlenen 35 yaşındaki O.U., yüksek akıma maruz kalarak yaşamını yitirdi. Bu olaylar, kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik sorunlara değil, aynı zamanda ölümcül sonuçlara da neden olduğunu gözler önüne seriyor.

GÜVENLİK SORUNLARI VE ADLİ SÜREÇLER

Diğer taraftan, Şırnak’ta vatandaş başvurusu üzerine sahaya çıkan bir Dicle Elektrik çalışanı, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına maruz kaldı. Başından yaralanan personelin tedavi süreci devam ederken, şirket her iki olayla ilgili adli süreçleri takip ettiğini duyurdu. Şirketin son 45 günlük verilerine göre, sadece Şanlıurfa’da tespit edilen kaçak trafo sayısı 433’e ulaştı. Bu trafoların toplam gücü 62.860 KVA olarak kaydedildi. Günde ortalama 10 kaçak trafo tespiti yapıldığı bildiriliyor. Dicle Elektrik yetkilileri, tespit edilen trafolarla ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığını ve savcılıklara suç duyurularında bulunulduğunu belirtti.

YATIRIMLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele çerçevesinde denetim faaliyetlerini artırırken, personel güvenliği için ek tedbirler alıyor. Şirketin sadece Şanlıurfa’da son yıllarda gerçekleştirdiği şebeke yatırımlarının maliyeti 16 milyar TL’yi aşarken, kaçak kullanımın devam etmesi enerji arzı açısından ciddi bir tehdit ortaya çıkarıyor. Dicle Elektrik yetkilileri, hem vatandaşların hem de personelin can güvenliği için altyapı yatırımları ve güvenlik önlemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.