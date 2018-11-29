Kaçak Galip Öztürk orada oy kullandı

Müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verilen Metro Holding patronu Galip Öztürk, kaçtığı Gürcistan’da oy kullandı.

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.

Türkiye’nin Pazartesi günü Hürriyet’ten öğrendiği haberle; Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti. Bu kararla birlikte, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi , Öztürk için 2 yıl önce durdurulan infazın devamına karar verdi. Hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan’a kaçmıştı.

Galip Öztürk, dün Gürcistan’dan bir fotoğraf paylaştı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını belirten Öztürk “İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım” notunu yazdı.

HÜRRİYET