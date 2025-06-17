Kaçak Göçmenler Yakaladı, İki Şüpheli

GELİBOLU İLÇESİNDE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, İtalya’ya doğru ilerleyen yelkenli teknede 14’ü çocuk olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Kaçak göçmenlerin varlığı hakkında alınan ihbar sonrası, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Bölgede görevli Sahil Güvenlik Botları ‘KB-24’ ve ‘KB-62’, hareket halindeki yelkenli tekneye yöneldi. Yapılan kontrol sonucunda, 14 çocuk dahil olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ele geçirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak kaçak göçmenlik faaliyetlerine karşı mücadele etmeye devam ediyor. Bu tür operasyonlar, yasa dışı göçle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.