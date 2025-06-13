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Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı

KAAK KAZI YAPAN 5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kaçak kazı faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 5 kişi, suçüstü durumu ile yakalandı. Valilikten sağlanan bilgilere göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı’nın yönlendirmesi ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçede kaçak kazı gerçekleştirenlere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

KAÇAK KAZI MALZEMELERİYLE YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri, 5 kişiyi, el dedektörü, iki bakır çubuk ve bir çapa ile birlikte kaçak kazı yaparken suçüstü durumunda ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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