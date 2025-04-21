Kaçak Kazı Yapan Dört Kişi Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN 4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihatlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapan Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin olay yerinde çok sayıda kazı malzemesi bulundu.

OLAY YERİNDE BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Olayda, 1 adet kamera ve tespit çubuğu, jeneratör, odun kesme testeresi, 15 tonluk kriko, el feneri, manevela, kazma, tahra, tahta çapa, 3 adet demir murç, 15 metre kablo düzeneği ve 25 metre uzunluğunda tahta halat merdiven düzeneği gibi çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Bu malzemeler, muhafaza altına alındı. Ayrıca, şüphelilerden Y.A.’nın üzerinde seri numarası bulunmayan 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 20 adet 9 mm çapında fişek bulundu.

ŞÜPHELİLERDEN ÜÇÜ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi. A.U., H.Y. ve Ö.Y. isimli şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Y.A. isimli şüpheli ise Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.