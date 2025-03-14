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Kaçak Keklik Avcılarına 402 Bin Lira Ceza

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DENETİMLERDE YASADIŞI AVCILIK TESPİT EDİLDİ

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır genelinde değişik zamanlarda gerçekleştirdikleri saha denetimleri ve koruma kontrol faaliyetleri boyunca, canlı mühür ve tuzakla yasa dışı olarak kınalı keklik avı yapan 8 kişiyi yakaladı.

CEZALAR KESİLDİ

Bu denetimler neticesinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde bu kişilere toplamda 402 bin 825 Türk Lirası tutarında cezai işlem uygulandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon sonucunda, canlı olarak ele geçirilen 15 kınalı keklik, gerekli rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı.

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