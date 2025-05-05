Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi

KAÇAK KÖMÜR ÜRETİMİ YAPILAN MADEN OCAĞI İMHA EDİLDİ

Zonguldak’ta kaçak kömür üretimi gerçekleştiren bir maden ocağı tespit edildi. Kilimli ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ocağa yönelik bir baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 10 metre uzunluğunda ray ve 1 adet vinç ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, kaçak faaliyet sürdüren maden ocağını imha etti.

KONULU OPERASYONUN DETAYLARI

Baskın sırasında, ilgili ekipler kaçak kömür üretimi yapan ocakta geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Ele geçirilen malzemelerin kaçak üretime yardımcı olduğu belirlendi. Yapılan operasyon, kaçak kömür üretim faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir adım oldu.

KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖNLEMLER

Zonguldak ilinde kaçak kömür üretiminin engellenmesi, çevre ve sağlık güvenliği açısından önem taşıyor. Bu tür denetimlerin artması, hem yasal düzenlemelere uyulmasını sağlıyor hem de kamu güvenliğini artırıyor.