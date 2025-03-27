Kaçak Midyeler Yakalandı! 75 Bin TL Ceza

KAÇAK MİDYE OPERASYONU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesi Karageçmiş mevkiinde İstanbul’dan Samsun’a kaçak yolla getirilen 2 ton kara midyeyi ele geçirdi.

MİDYELER DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ DÖNDÜ

Yasa dışı olarak toplandığı belirlenen midyeler, ekolojik dengeyi korumak amacıyla ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

Olayla ilgili olarak, 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket ettikleri nedeniyle toplam 75 bin 540 TL tutarında idari para cezası uygulandı.