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Kaçak Midyeler Yakalandı! 75 Bin TL Ceza

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KAÇAK MİDYE OPERASYONU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesi Karageçmiş mevkiinde İstanbul’dan Samsun’a kaçak yolla getirilen 2 ton kara midyeyi ele geçirdi.

MİDYELER DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ DÖNDÜ

Yasa dışı olarak toplandığı belirlenen midyeler, ekolojik dengeyi korumak amacıyla ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

Olayla ilgili olarak, 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket ettikleri nedeniyle toplam 75 bin 540 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

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