Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

KAÇAK NARGİLE TUTUNU İMALATINA OPERASYON

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda, piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 400 bin TL olduğu tespit edilen 4 bin 575 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Etimesgut ilçesi Şehitali Mahallesi’nde İ.K., C.Ç. ve Azerbaycan uyruklu N.M. ile R.M. isimli kişilerin kaçak nargile tütünü imalatı ve satışı yaptığını belirlemişti. Bugün saat 17.30 sularında KOM ve Etimesgut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen depoya baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Baskın sırasında piyasa değeri 8 milyon 400 bin TL olan 4 bin 575 kilogram nargile tütününe ek olarak, 390 litre nargile şurubu, 1 dolum makinası, 1 paketleme makinası, 2 hassas terazi ve 4 bin adet bir markaya ait etiket ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.