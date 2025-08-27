Kaçak Pırlanta Operasyonu: 23 İş Yeri Arandı!

KAÇAKÇILIK OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR ARTTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde, ülkeye kaçak yollarla pırlanta ve çeşitli değerli taşlar getiren ve bu taşları satın alan 10 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 155 kilo 602 gram, 1.359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Bu değerli taşların piyasa değerinin yaklaşık olarak 445 milyon 750 bin lira olduğu tahmin ediliyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR, YENİ GÖZALTILAR YAŞANIYOR

Yakalanan şüphelilerin ifadeleri sonrası soruşturma derinlik kazanıyor. Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında 23 iş yeri aranarak, 40 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıca, aramalar neticesinde çeşitli değerli taşlar, 135 adet ziynet eşyası, 1.132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal da ele geçirildi. Bu operasyonda elde edilen değerli taşların piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira civarında olduğu değerlendiriliyor.