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Kaçak Sigara Ele Geçirildi, Z.B. Gözaltında

KAÇAK SİGARA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde, Ro-Ro Gümrük Limanı’ndan bir TIR’da yapılan aramada bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü Z.B. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki Ro-Ro Gümrük Limanı’ndan kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

OPERASYON DETAYLARI AÇIKLANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Z.B.’nin kullandığı TIR, liman girişinde durduruldu ve arama yapıldı. TIR’ın dorsesinin alt kısmına gizlenmiş halde bin 350 paket, farklı markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Z.B. gözaltına alınarak gerekli işlemlere başlandı.

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