Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı.

KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 200 paket kaçak sigara ele geçirildi ve bu olayla ilgili olarak 3 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara ve tütün mamulleri satışı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yürütülen operasyonların sonucunda Z.Y., S.B. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda 18 bin 780 adet makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 65 adet elektronik sigara ve tütün mamullerinde kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılırken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadesi yer aldı.

SÜREKLİ MÜCADELE VURGUSU

Emniyet Müdürlüğü, bu tür kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesinin önemini vurgulayıp, bölgedeki asayişin sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğini belirtti. Bu tür operasyonlar sık sık gerçekleştirilerek, halkın güvenliği için elverişli bir ortam sağlanması hedefleniyor.