Kaçak Sigara Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

MÜCADELE DE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin’de jandarma ekipleri kaçak sigara ile mücadele amacıyla yaptığı operasyonlar sonucunda 3 şüpheliyi yakaladı. Elde edilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri kaçak sigara üretimi üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüphelilerin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit ettikten sonra 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda 9 bin 400 adedi dolu olmak üzere toplam 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kağıdı ve 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemler için jandarmaya götürüldü.