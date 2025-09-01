Haberler

Kaçak Sigara Ve Silah Ele Geçirildi

KAÇAK SİGARA VE SİLAH OPERASYONU

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçiriyor. Yapılan denetimlerde 16 bin 400 dolu makaron, 4 bin boş makaron, 1 adet 9 mm tabanca ve şarjörü ile 16 adet 9×19 mm dolu fişek bulunuyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1 kişi, 6136 sayılı Kanun kapsamında da 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılıyor. Yetkililer, kaçakçılık ve yasa dışı silah ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildiriyor.

Haberler

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Haberler

Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

