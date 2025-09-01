Kaçak Sigara Ve Silah Ele Geçirildi

KAÇAK SİGARA VE SİLAH OPERASYONU

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçiriyor. Yapılan denetimlerde 16 bin 400 dolu makaron, 4 bin boş makaron, 1 adet 9 mm tabanca ve şarjörü ile 16 adet 9×19 mm dolu fişek bulunuyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1 kişi, 6136 sayılı Kanun kapsamında da 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılıyor. Yetkililer, kaçakçılık ve yasa dışı silah ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildiriyor.