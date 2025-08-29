Kaçak Taş Ticaretine İlişkin Soruşturma Başladı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen değerli taş, pırlanta ve takı ticaretiyle ilgili yürütülen soruşturmada 43 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenmiş olan operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrolü yapılan şüpheliler, hemen ardından İstanbul Adliyesi’ne yönlendirildi.

DEĞERLİ TAŞLAR EMNİYETTE SERGİLENİYOR

Yapılan operasyonda ele geçirilen değerli taşlar arasında pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi ürünler bulunuyor. Bu taşlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede sergilendi. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyon sonucunda, 10 şüpheli yakalanmış ve ülkeye kaçak yollarla sokulması tespit edilen toplamda 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ile birlikte 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLENLER

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 41 adres ve 23 iş yeri hedef alındı. Bu operasyonlar sonucunda 33 şüpheli daha gözaltına alındı. Elde edilen veriler arasında 1 kilo 373 gram 58 miligram değerli taş, 135 ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, 267 adet tarihi eser ve 64 dijital materyal yer alıyor.