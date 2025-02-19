Kaçak Tesise 5 Milyon TL Ceza

MUĞLA’DA KAÇAK TAŞ KIRMA TESİSİNE OPERASYON

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ekipler, mera alanı içerisinde izinsiz taş kırma ve eleme tesisi kurulduğu ve hafriyat dökümü yapıldığı bilgisine ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi, gelen istihbarat sonrasında hızlı bir şekilde harekete geçti.

136 DÖNÜM ALAN İÇİNDEKİ TESİS TEMİZLENİYOR

Sabah saatlerinde jandarma desteğiyle bölgeye ulaşan ekipler, 136 dönümlük alan içerisinde bulunan tesisin makinelerinin kaldırılması ve bölgenin temizlenmesi için işletmeye direktif verdi. Bunun üzerine işletme, kırma ve eleme makineleriyle birlikte tesisin birçok ekipmanını alanından kaldırdı.

İŞLETMEYE BÜYÜK CEZA UYGULANDI

İşletmeye, ‘Hazine arazisini işgal’, ‘Kaçak hafriyat dökümü’ ve ‘Çevreyi kirletme’ gibi sebeplerden toplamda 5 milyon lira ceza kesildi. İşletmenin, hafriyat yığınıyla kaplanan mera alanında gönüllü temizlik çalışması yapmayı önerdikleri, fakat asıl olarak daha fazla hafriyat dökerek kaçak tesis kurdukları bildirildi.