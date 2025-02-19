Kaçak Tesise 5 Milyon TL Ceza Kesildi

BODRUM’DA KAÇAK TAŞ KIRMA VE ELEME TESİSİ TESPİT EDİLDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ekipler mera alanı içerisinde kaçak olarak taş kırma ve eleme tesisi bulunduğunu ve hafriyat dökümünün yapıldığını öğrendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, bu durum üzerine harekete geçti.

EŞLİK EDEN JANDARMA İLE GÖREV YERİNDE TEMİZLİK YAPILDI

Sabah saatlerinde jandarma desteğiyle bölgeye ulaşan ekipler, 136 dönümlük alandaki tesisin makinelerinin kaldırılması ve bölgenin temizlenmesi için işletmeye talimat verdi. Bunun sonucunda işletme, kırma ve eleme makineleri ile birçok ekipmanı bölgeden kaldırdı.

AĞIR CEZA UYGULAMASI

İşletmeye, ‘Hazine arazisini işgal etme’, ‘Kaçak hafriyat dökme’ ve ‘Çevreyi kirletme’ gibi suçlamalarla toplam 5 milyon liralık ceza kesildi. İşletme, hafriyat yığınlarıyla dolan mera alanında gönüllü bir temizlik çalışması yapacaklarını belirtmesine rağmen, daha fazla hafriyat döküp kaçak tesis kurduklarını ifade ettiler.