Kaçak Trafo, Ölüm Getiriyor

KAÇAK ELEKTRİK MÜCADELESİ TEHDİTLERLE DOLU

Dicle Elektrik, hizmet sunduğu bölgelerde kaçak elektrikle mücadelesinin yanı sıra personel güvenliği konusunda ciddî tehditlerle karşılaşıyor. Şırnak’ta görevli bir çalışan, taşlı saldırıya uğrayarak başından yaralanırken, Şanlıurfa’da ise kaçak trafo bağlantısını yapmaya çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Son 45 gün içinde yalnızca Şanlıurfa’da 433 kaçak trafo tespit edilmesi, kaçak kullanımın ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

PERSONEL GÜVENLİĞİ VE ENERJİ ARZI RİSK ALTINDA

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki altı ilde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtım hedefiyle vatandaşlara hizmet sunmaya çalışıyor. Ancak, sahadaki personelin güvenliği ve bölgesel enerji arzı ciddi tehditlerle karşı karşıya. Şırnak’ta hizmet için gittiği mahallede taştan saldırıya uğrayan çalışan dışında, Şanlıurfa’da kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan bir şahıs akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kaçak kullanım, enerji sisteminde büyük bir güvenlik sorunu oluşturuyor.

DRON DESTEKLİ KONTROLLERLE KAÇAK TRAFOLAR TESPİT EDİLİYOR

Dicle Elektrik’in havadan dronlarla yaptığı kontroller, özellikle tarımsal sulamanın yoğun olduğu Şanlıurfa’da dikkat çekici veriler ortaya koyuyor. 45 günde toplam gücü yaklaşık 62 bin 860 KVA olan 433 kaçak trafo tespit edildi. Kaçak elektrik kullanımına karşı savcılıklara suç duyuruları yapılırken, trafolara el konulması için hukuki süreç işletiliyor. Kaçak trafolar, sadece ekonomik değil, insan hayatı açısından da tehdit oluşturuyor.

OLAYLARIN CİDDİYETİ GÖRÜLÜYOR

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde tespit edilen iki kaçak trafonun bir başka tarlada bağlanmaya çalışıldığı sırada, elektrikçi olduğu bildirilen 35 yaşındaki O.U., akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Bu olay, kaçak elektrik kullanımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda, Şırnak’ta vatandaş başvurusunu değerlendirmek amacıyla sahaya giden Dicle Elektrik personeli, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğrayarak başından yaralandı. Şirket, her iki olayla ilgili hukuki sürecin takipçisi olduğunu açıklıyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI VE KAÇAKLA MÜCADELE SÜRECEK

Dicle Elektrik, yalnızca kaçakla mücadele etmekle kalmayıp aynı zamanda altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Şirket, son yıllarda sadece Şanlıurfa’da yaklaşık 16 milyar lira yatırım yaparak şebeke güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ancak, kaçak kullanım ve buna bağlı tehditlerin devam etmesi, enerji arzının sürdürülebilirliği açısından büyük riskler oluşturuyor. Dicle Elektrik, personel güvenliğini artıracak ek önlemlerle birlikte kaçak mücadele ve altyapı iyileştirmelerine kararlılıkla devam ediyor.