“Kaçak Trafonun Tespiti Drone İle Yapıldı”

KAÇAK ELEKTRİK İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kayıpsız ve kesintisiz enerji dağıtımı sağlamak amacıyla, kaçak elektrikle mücadele çalışmaları drone filolarıyla devam ediyor. Elektrik şebekesine zarar veren kaçak kullanımları tespit etmek için teknoloji etkin bir şekilde kullanılıyor.

dronela tespit edilen kaçak trafo şaşırttı

Mardin’in Savur ilçesinin kırsal Şenocak Mahallesi’nde gerçekleştirilen dron taramasında, içi kaçak trafo yerleştirilmiş bir su tankeri belirlendi. İlk anda sıradan bir su tankeri gibi gözüken bu düzenek, detaylı drone görüntüleriyle açığa çıktı.

430 haneye yetecek kaçak güç

Yapılan teknik incelemede, kaçak trafonun 430 ayrı hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir kapasiteye sahip olduğu ortaya kondu. Dicle Elektrik mühendisleri, bu büyüklükteki kaçak trafoların özellikle tarımsal sulama alanlarında şebekeye aşırı yük bindirdiğine ve voltaj dalgalanmalarına neden olarak diğer abonelerin enerji kalitesini olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

daha fazla kaçak trafo bulundu

Aynı bölgede yürütülen diğer taramalarda toplamda 5 kaçak trafo daha tespit edildi. İncelemeler sonucunda, bu trafoların yüzlerce metre derinlikten su çekmek için kullanıldığı belirlendi.

kaçak kullanım için suç duyurusu

Dicle Elektrik yetkilileri, tespit edilen tüm kaçak trafolar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Yetkililer, kaçak elektrik kullanımının sadece dağıtım şebekesine değil, aynı zamanda ülke ekonomisine, çevreye ve tarımsal üretime de zarar verdiğini belirterek, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.