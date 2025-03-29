Kaçak Tünel Yapan Şüpheli Yakalandı

FAALİYETLERİ SUNDUĞU TEHLİKE

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yer alan Kurtuluş köyünde, ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit’ suçları nedeniyle 2021 yılından bu yana firari olan 51 yaşındaki İ.H. hakkında operasyon başlatıldı. İ.H.’nin, kendisine yapılacak operasyonlara karşı önlemler aldığı, kaçış için gizli bir tünel hazırladığı ve evinin çevresini kameralarla gözlemlediği belirlendi.

TÜNELDEN KAÇMA GİRİŞİMİ

Jandarmanın titizlikle gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, İ.H. hazırladığı gizli tünelden ağaçlık alana kaçmaya çalışırken jandarma personeli tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. İ.H.’nin tünelin girişini çamaşır makinesinin altında gizlemesi dikkat çekti. Çamaşır makinesi, raylı sistem sayesinde kenara kaydırılarak tünele giriş imkanı sunuyordu.

KAÇAK SİLAH ATÖLYESİ VE BULUNTULAR

Arama sırasında, ikametgahın kaçak silah atölyesi olarak kullanıldığı ortaya çıkarken, zula olarak adlandırılan gizli bölmelere saklanmış çeşitli silah ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 7 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 22 adet yarı mamul tabanca gövdesi, 22 adet yarı mamul tabanca üst kapağı, 22 adet yarı mamul tabanca namlusu, 44 adet tabanca kabza kapağı, 35 adet tabanca yayı, 10 adet icra mili, 12 adet yarı mamul tetik tertibatı, 12 adet tabanca pimi, 12 adet yarı mamul horoz tertibatı, 22 adet tabanca şarjörü, 48 adet 9mm tabanca fişeği, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 17 adet yasak yayın kapsamında kitap yer aldı. Tüm çabalarına rağmen jandarmadan kaçamayan İ.H., tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.