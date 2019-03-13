Kaçak uranyum ele geçirildi

Gürcistan Güvenlik Dairesi Özel Soruşturma Uzmanı Savle Motiaşvili, Gürcistan’da Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde satmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Gözaltına alınan Gürcistan vatandaşları Goça. G. ve Roman. K’nin yanında radyoaktif Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde bulunduğunu belirten Motiaşvili, maddenin yaklaşık 40 gram ağırlığında olduğunu dile getirdi.

Motiaşvili, gözaltına alınan kişilerin nükleer maddeyi 2 milyon 800 bin dolardan satmayı planladıklarını da dile getirdi.

TRT