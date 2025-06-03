Kaçak Yapılar Yıkıldı, Güvenlik Önlemleri Alındı

KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI KAPSAMLI ÇALIŞMA

Adana’nın Karataş ilçesinde sahil şeridinde kaçak yapılaşma ve işgallere karşı yürütülen çalışmalar sonucunda 138 farklı yapı yıkıldı. Karataş Kaymakamlığı’nın yönetiminde 23 Ekim 2024’te başlatılan bu uygulamalar kapsamında ilçe belediyesi, kaçak yapı sahiplerine tebligat göndermeye başladı. Tebligat sürecinden sonra, yapılara yönelik kaldırma işlemleri 28 Mayıs’ta hayata geçirildi. Bu kapsamda, sahil boyunca belirlenen 5 farklı bölgede bulunan 138 kaçak yapı yıkıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yıkımların gerçekleştirildiği yerlerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

TAŞLI SALDIRI VE TUTUKLAMA

Kaçak yapı sahiplerince azmettirildiği düşünülen bir şahıs, H.G, 1 Haziran sabahı Karataş Kaymakamlığı binasına taşlı bir saldırıda bulundu. Saldırgan, binanın giriş kapısının camlarını kırdıktan sonra, olaya hızla müdahale eden polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından, H.G. hakimlik tarafından tutuklandı. Ayrıca, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.Y. ve S.Y. de gözaltına alındı fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir eyleme hoşgörü gösterilmeyeceği vurgulandı. Sahil alanlarının kaçak yapılaşmadan arındırılması adına sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, “İmar ve Kıyı Kanunu’na uygun olarak yapılan tüm uyarı ve tebligatlar doğrultusunda, ruhsatsız ve kaçak yapılardan yapı kayıt belgesi alarak yürütmeyi durdurma kararı alanlar haricinde, vatandaşı zorla otopark ücreti talep eden, haksız kazanç elde eden ve kamu düzenine zarar veren yapılar yıkıldı” denildi. Karataş sahillerinin vatandaşların ücretsiz ve güvenli bir şekilde yararlanabileceği alanlar haline getirilmesi hedeflenirken, yürütülen çalışmaların kamuoyu tarafından büyük bir takdir topladığı ifade edildi.