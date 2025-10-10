Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve Ceyhan ilçesinde belirlenen noktalara operasyon gerçekleştirdi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda toplamda 869 bin 200 makaron, 56 bin 700 doldurulmuş sigara, 2 ton 263 kilogram kıyılmış tütün, bin 954 paket bandrolsüz sigara, 85 kilogram nargile tütünü, 129 elektronik sigara likidi, 16 akıllı telefon, 138 kaçak doldurulmuş tüp ile 3 hava kompresörü ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca LPG dolumunda kullanılan pek çok malzeme tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.