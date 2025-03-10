Kaçakçılık Operasyonuyla 4.571.000 TL’lik Vurgun Engellendi

ŞIRNAK’TA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-10 Mart tarihleri arasında 30 farklı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Jandarma ekipleri, yaptığı aramalarda gümrük kaçağı olduğu düşünülen çok sayıda malzemeye el koydu. Bu operasyonda 49 bin 397 adet uyuşturucu hap, 46 adet cep telefonu, 10 bin 956 adet bandrolsüz sigara, 179 adet elektronik sigara, 224 adet puro, 130 adet güneş gözlüğü, 20 kilo çay, 27 adet elektronik eşya, bin 157 adet oyuncak, 56 adet termos ve 479 adet gümrük kaçağı malzeme bulundu.

KAÇAKÇILIK TUTARI BÜYÜK

Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 571 bin TL olduğu ifade edildi. Gümrük kaçağı malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.