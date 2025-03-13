Kaçakçılık Suçlusuna 12 Yıl Hapis Cezası

YAKALANAN ŞAHIS KESİNLEŞMİŞ CEZASIYLA TUTUKLANDI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Yapılan operasyon kapsamında “izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan T.A., saklandığı bağ evinde ele geçirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tür operasyonlar, suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak devam ediyor.