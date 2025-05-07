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Kaçakçılık Ve Terörle Mücadelede Operasyonlar

KAÇAKÇILIK VE TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Antalya’da son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı. Çeşitli kaçak ürünler de ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla 6 olayda 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ İŞLEMLER

Yürütülen işlemler neticesinde 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 3 olayda 3 şüpheliye yönelik adli süreç başlatıldı. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçeleri ile Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak ve sahte içkilere ulaşıldı. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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