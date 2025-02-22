Kaçan Angus İskenderun Sokaklarında Koşturuyor

ANGUS KAÇTI, PANİK YARATTI

İskenderun Limanı’ndan yurt dışından getirilen anguslardan biri, sabah saatlerinde TIR’a yüklenirken kaçtı. Çay ve Dumlupınar Mahalleleri’nde koşmaya başlayan angus, yolda araçların arasına girdi. Angusun yakalanması için hemen bir çalışma başlatıldı.

YARALANANLAR OLDU

Trafik akışını ciddi şekilde etkileyen ve paniğe neden olan angus, zor anlar geçiriyor. Angusun yakalanmasına çalışan 3 kişi, hayvanın darbeleriyle hafif yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor ancak kaçan angus henüz yakalanamadı.