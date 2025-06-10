Kaçan Boğa Uyuşturucu İğneyle Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Elazığ’da meydana gelen olayda, bir boğa kaçarken bir kadını yaraladı. Merkeze bağlı Örençay köyünde, bir köy sakinine ait olan boğa, akşam saatlerinde evin bahçesinde otladığı sırada bağlı olduğu zinciri kopardı ve kaçmaya başladı. Kaçış esnasında, boğa aile üyesi bir kadını yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yaralı kadının durumu sonrasında, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

BOĞANIN YAKALANMASI

Belediye ekipleri, kaçan boğayı yakalamak amacıyla çalışmalarına başladı. Boğa, köyden 3 kilometre uzaklıkta bulundu ve uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Yakalanan boğa, ardından sahibine teslim edildi. Boğa sahibi, kendisine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti.