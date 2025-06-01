Kaçan Dana, Yaşlı Kadını Yaraladı

KAÇAN DANA YÜRÜYEN KADINI YARALADI

Ankara’nın Akyurt ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde kaçan dana, yolda yürüyen bir kadına çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay, saat 16.00 sularında meydana geldi. Sahibinin elinden kaçmayı başaran dana, Kızık yolu üzerinde yürüyen vatandaşların arasına girdi.

DANA PANİK YARATTI

Dana, vatandaşların üzerine doğru koşmasıyla kısa bir panik yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar, danayı korkutup uzaklaştırmaya çalıştı fakat dana, yön değiştirdiğinde ileride bulunan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ve vatandaşlar tarafından kaçan dana yakalandı.