Kaçan Şüpheli Kamera Tarafından Görüntülendi

OLAY ANINDAKİ KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Bağcılar’da meydana gelen olayda, bekçiyi yaralayan şahıslardan birinin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gören bir sokak sakini, “Balkondan baktığımızda bir bekçi yerde yatıyordu. Başka bir bekçi arkadaşını yerde görünce sinir krizi geçirdi. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar” ifadelerini kullandı.

BEKÇİLERE YÖNELİK SALDIRI

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta, dün saat 23.30 sıralarında 8 bekçiden oluşan iki tim, devriye gezerken sokaktaki şüpheli şahıslara dur ihtarında bulunarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahıslar bu duruma karşılık, bekçilere doğru ateş açarak kaçmaya başladı. Bu sırada Uğur Gölcek isimli bekçi ağır yaralandı.

KİLİT TUTUKLAMALAR

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren B.Ç. ve K.Ö. isimli şahısları kısa bir süre içinde yakaladı. Kaçma anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayı gören Sebahattin İnal, akşam saatlerinde yaşanan kargaşayı anlatarak, “Tam buraya geldiğimde 6-7 el silah sesi geldi. Ambulans hemen müdahale etti. 2 kişi ara sokaktan caddeye doğru koştu. 1 arkadaşı da yukarı doğru koşarken gördük. Hepsi silahlıydı.” dedi.