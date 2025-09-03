Haberler

Kaçan Şüpheliler Tutuklandı, Olay Kaydedildi

SILAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ

Hatay’ın Payas ilçesinde, kuyumcu dükkanına silah ile girmeye çalışan 3 şüpheli, iş yeri sahibi Hüseyin Kaya’nın bıçakla karşılık vermesi üzerine panikleyerek kaçtı. Olay, 23 Ağustos’ta ilçedeki Atatürk Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN SOYGUN DENEMESİ

Motosikletle iş yerine gelen, yüzleri kask ve maskeyle kaplı olan 3 şüpheli, çalışanlara tabanca doğrultarak altınları poşete doldurmalarını istedi. Bu esnada, dükkan sahibi Hüseyin Kaya ile şüphelilerden biri arasında bir arbede yaşandı. Kaya, eline aldığı bıçakla şüphelilerin üzerine doğru gitti. Panikleyen şüpheliler, hızla iş yerinden kaçtı.

Bunun üzerine, çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arbede sırasında hafif yaralanan Hüseyin Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisi, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemleri sona eren ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu Belediyesi Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Belediyesi, Atatürk'ün şehre gelişinin yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Sanatçı Melek Mosso eleştirilere hedef oldu; bir AK Parti yetkilisi sert sözler sarf etti.
Haberler

Haber: Baba Kızı Tüfekle Vurdu

Osmaniye otobüs terminalinde bir baba, kızı N.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken baba, çevredeki insanlar tarafından yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.