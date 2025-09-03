Kaçan Şüpheliler Tutuklandı, Olay Kaydedildi

SILAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ

Hatay’ın Payas ilçesinde, kuyumcu dükkanına silah ile girmeye çalışan 3 şüpheli, iş yeri sahibi Hüseyin Kaya’nın bıçakla karşılık vermesi üzerine panikleyerek kaçtı. Olay, 23 Ağustos’ta ilçedeki Atatürk Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN SOYGUN DENEMESİ

Motosikletle iş yerine gelen, yüzleri kask ve maskeyle kaplı olan 3 şüpheli, çalışanlara tabanca doğrultarak altınları poşete doldurmalarını istedi. Bu esnada, dükkan sahibi Hüseyin Kaya ile şüphelilerden biri arasında bir arbede yaşandı. Kaya, eline aldığı bıçakla şüphelilerin üzerine doğru gitti. Panikleyen şüpheliler, hızla iş yerinden kaçtı.

Bunun üzerine, çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arbede sırasında hafif yaralanan Hüseyin Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisi, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemleri sona eren ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.