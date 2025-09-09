Kaçan Sürücü Hafif Yaralandı, Gözaltına Alındı

KAÇAN SÜRÜCÜ HAFRİYAT ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Kütahya’da, jandarmanın kontrolünden kaçmaya çalışan sürücü Ş.C., yol çalışması için açılan hafriyat çukuruna düşerek son anda otomobilden atladı ve hafif şekilde yaralandı. Sürücü, ardından gözaltına alındı.

JANDARMAYA DUR İHTARINA UYMADI

Tavşanlı ilçesindeki jandarma uygulama noktasına gelen Ş.C., ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Emet ilçesine doğru gittiği belirlenen otomobil için jandarma ve polis ekipleri ilçe girişinde barikat kurdu. Ancak kaçış sürecini sürdüren Ş.C., aracını yol çalışması yapılan alana yönlendirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Otomobili, yol çalışması için açılan hafriyat çukuruna düşen Ş.C., son anda otomobilden atlayarak hafif yaralanma yaşadı. Plakası ve araç evrakları bulunmadığı için kaçma girişiminde bulunduğu anlaşılan Ş.C., sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.