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Kaçanik’te Bomba KFOR Tarafından İmha Edildi

KOSOVA’DA İMHA EDİLEN BOMBA

Kosova’nın Kaçanik kasabasında, İkinci Dünya Savaşı’na ait bir bomba, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) ekibi tarafından etkisiz hale getiriliyor. KFOR’un yaptığı yazılı açıklamada, 26 Nisan’da bölge halkı tarafından bulunan 250 kilogram ağırlığındaki bombanın, KFOR’a bağlı Avusturyalı askerler tarafından, Kosova polisi işbirliğiyle öğle saatlerinde imha edildiği belirtildi.

Kosova polisi, olay yerine yönelik güvenlik önlemleri aldığını duyurdu. Vatandaşların güvenliği amacıyla, olay yeri çevresinde 1000 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Polis, operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ve şu anda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını ifade etti.

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